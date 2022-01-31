Ginkgo biloba nedir

Asya kıtasında keşfedilen ve dünyada en uzun yaşayan ağaç türlerinden biri olan Ginkgo biloba, yüksek antioksidan içeren bir bitkidir.

Çin'de keşfedilen ginkgo biloba, 1000 yıl gibi bir süre yaşayan bir ağaç türüdür.

Özellikle geniş yapraklı ormanların hâkim olduğu Çin, Japonya ve Kore’de ginkgo bilobalara çok fazla rastlanıyor.

Uzun yıllar boyunca yalnızca Asya kıtası sınırları içerisinde yetişen bu ağaç türünün keşfedilmesi ve dünya çapında yayılması ise ilk kez 17’nci yüzyılda oluyor.

Türkiye'de ise bu bitkiye, Mabet ağacı, Gümüş kayısı, Fil kulağı gibi isimler veriliyor.

GİNKGO BİLOBANIN FAYDALARI

Güçlü antioksidanlar içerir.

İltihapla (Enflamasyon) Mücadeleye Yardımcı Olabilir

Dolaşımı ve Kalp Sağlığına Etkisi vardır.

Psikiyatrik Bozuklukların ve Demansın Belirtilerini Azaltır.

Beyin Fonksiyonunu İyileştirebilir.

Astım ve KOAH Belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

PMS (Adet Öncesi Gerginlik Sendromu) Belirtilerini Azaltabilir.

Cinsel İşlev Bozukluğunu Tedavi Eder.

KAPSÜL VE TABLET FORMUNDA TÜKETİLEBİLİR

Ginkgo bilobanın ihtiyaca yönelik birden fazla tüketim seçeneği bulunmakta.

Takviye edici gıda olarak tüketilebilmesinin yanı sıra doktor önerisiyle kullanımlarda genellikle kapsül ve tablet formları tercih ediliyor.

Bu formlarda ginkgo biloba ve ginseng genellikle bir arada sunuluyor. Bunun dışında, ginkgo biloba yapraklarından bitki çayı da yapılabiliyor.

Ayrıca, ginkgo biloba ağacının en yaşlı ve en büyük olanlarından bir tanesi, İngiltere’deki Kew Royal Garden botanik bahçesine 1762 yılında dikilmiştir.