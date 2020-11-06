Amortisman nedir

Amortisman, genel olarak, üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir.

İşletmeler kullanmak üzere aldığı duran varlıklarını, normal kullanım şartları altında bir ya da daha uzun sürelerde kullanır. Kullanılan ürünün kalma durumuna göre ise değer kazanır.

ÜRÜNÜN KULLANIM SÜRESİ

Ürünün kullanım süresi (ekonomik ömür) zarfında maddi gider yazılması gerekir. Bu giderler mali dönemlere dağıtılarak yazılır.

İKİ ŞEKİLDE HESAPLANIR

Amortisman iki şekilde hesaplanır. Birincisi normal amortisman yöntemi diğeri ise azalan bakiyeler yöntemi ile hesaplanır.