Fitre nedir

Fitre, yeterli mala sahip olan bir Müslüman'ın, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan kimselere verdiği yardımdır.

11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan'ı, İslam alemi her yıl heyecanla bekliyor. İslamiyet'te dayışma ve yardımlaşma temel esastır.

Bunun için hali vakti yerinde, yeterli mala mülke sahip olan Müslüman kişi, çevresinde ya da uzağında yoksul kişilere fitre adı altında yardım eder.

FİTRENİN ŞARTLARI

Fitre verecek kişinin taşıması gereken belli başlı şartlar vardır. Bunlardan birincisi Müslüman olmak. Öte yandan, fitre verecek kişin ehliyet sahibi olması lazım. Yani küçük ve sakat kimselere fitre farz değildir.

VELAYET

Bir kimsenin, kendi dışındaki kişinin fitre ile yükümlü sayılması için, bu kişinin onun velayeti altında olan ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerden olması gerekir.

Buna göre bir kimse, velayeti altında bulunan küçük çocuklarının veya akıl hastası olan yakınlarının fitresini vermekle yükümlüdür.

VAKİT

Ramazan Bayramı'nın birinci günü fecrin doğuşu ile vacip olur. Çünkü fitre bayrama ait kılınmıştır. Hanefiler dışında üç mezhep imamına göre fitre, Ramazan ayının son akşamı güneşin batmasından itibaren vacip olur.