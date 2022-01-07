Wushu nedir

Kelime anlamı bakımından zor teknik ve sanat anlamına gelen spor dalında, savunmanın yanında akrobatik ve bale hareketleri harmanlanıyor.

Ülkemizde 1999 yılında federasyonu kurulmuş olan wushu kelime anlamı bakımından; sanat, zor teknik, güç, iş anlamına geliyor.

Sporun temel amacı karakterin gelişmesi, hoşgörü sahibi olunması, iradenin güçlenmesidir.

Her bölgenin ayrı ayrı çalıştırılmasının hedeflendiği spor dalında, solunum, egzersiz, esneklik, pratik zeka ve meditasyon vücudu en iyi şekilde etkiliyor.

AKROBATİK VE BALE HAREKETLERİ YER ALIYOR

Bu sporda genel olarak bilinenin aksine, savunma ve saldırı dışında akrobatik ve baleye benzer hareketler sergileniyor.

Fiziksel uygulama ve otoritenin temsil edildiği sporda, teknik ve yetenek ön plana çıkıyor.

WUSHU KURALLARI

Savaşma sanatı ve fiziksel yetenek anlamlarına da gelen wushu sporunun belirli kuralları bulunuyor.

Yarışmalar esnasında ciddi hazırlıklar yapılarak belli başlı önlemler de alınır. Özellikle de federasyon tarafından hazırlanan bir platform üzerinde yarışmacılar karşılaşırlar.

DARBENİN YASAK OLDUĞU BÖLGELER

Yarışmacı eşleşmeleri ise belirlenen kilo aralıklarına göre yapılmaktadır. Çin'den dünyaya yayılan wushu sporunda başın arka bölgesi ve boyun bölgesine vurmak yasaktır.

Ayrıca kişinin boğaz ve kasık bölgesine de vurmak tehlikeli olduğu için yasaklanmıştır. Buna rağmen müsabakalar sırasında rakibin göğüs, uyluk ve baş bölgelerine vurmak puan kazandıran etkenlerden olabilir.

SON KARARI HAKEM VERİR

Wushu sporu müsabakalarında son karar her zaman hakemde olur.