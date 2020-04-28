Beka nedir

Beka, politikada ve uluslararası siyasette devletin varlığı ve sürdürülebilir olmasına denir.

Arapça bir kelime olan beka kalıcı varlık, var olmak, ölmezlik, sonu bulunmamak anlamlarına gelmektedir.

Tasavvufta bekâ billah gibi bir deyim vardır. İnsanın beşeri niteliklerden arınarak ruhani niteliklerle donanması anlamına gelir. İslam alimleri, tarikatların varlığını da bu deyimle açıklamışlardır.

SİYASETTEKİ YERİ

Günümüzde daha çok uluslararası siyaset deyimi olarak canlanmıştır. Bu kullanım şekli Türk kültüründe Devlet-Ebed-Müddet yani Sonsuz olan devlet demektir.

AMAÇ DEVLETLERİN VAR OLMASIDIR

Deyim değişmeyen anlamında töz ile de ilgili bir anlam içeriyor. Daha geniş bir çerçevede devletlerin var olmaları ve varlıklarını korumaları için stratejik proje ve hedefleri işaret edilmektedir.