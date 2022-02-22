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- Goji berry nedir
Goji berry nedir
'Kurt üzümü' olarak bilinen 'goji berry', içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde tüm dünyada dikkat çeken sağlık deposu bir meyvedir.
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 18:08
Goji Berry, kilo vermek, zayıflamak isteyenlerin çok fazla konuştuğu oldukça popüler bir meyvedir.
Türkiye'de bilinen adıyla 'kurt üzümü' anavatanı Tibet olan, küçük yumuşak meyveleri olan kırmızı renkli bir besindir.
Goji berry bin 700 yıl boyunca Tibet'te yetiştirilmiş, Türkiye'ye ise son yıllarda getirilmiş bir meyvedir.
İçerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin vereceği zararları ve erken yaşlanmayı önler.
FAYDALARI NELERDİR
- C vitamini deposu olan goji berry, soğuk algınlığına çok iyi gelir.
- Bir portakalın dört katı kadar C vitamini içerdiği iddia edilmektedir.
- Sakinleştirici ve stresi azaltıcı etkisi vardır.
- İçeriğinde depresyon ve anksiyeteye iyi gelen maddeler keşfedilmiştir.
- Gastrit ve ülser gibi mide sorunlarında faydalı bulunmuştur.
- Uzak Doğu ve Asya’da kısırlık tedavisinde kullanılmaktadır.
- Şeker hastaları üzerinde faydaları görülmüştür.
- Ancak ilaç kullanan diyabet hastalarının bu meyveyi kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.
- Kötü kolesterol üzerinde azaltıcı etkisi vardır.
- İçeriğindeki A vitamini gözler için çok faydalıdır.
- Enerji verir, halsizliğe iyi gelir.
- Kanser hastalarının iyileşmesinde etkileri olduğu gözlemlenmiştir.
- Karaciğer ve böbrek hastaları için faydalıdır.
- Çin’de karaciğer kanseri tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.
- Cildin yaşlanmasını geciktirir. Erken yaşlanmayı önleyici özelliği vardır.
- İçerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.
- Yağ yakımını hızlandıran goji berry zayıflamada destek olarak kullanılabilir.
GÜNDE NE KADAR TÜKETMELİYİZ
Meyvenin faydalarından yararlanmak için günlük 30-50 gram arası goji berry tüketebilirsiniz.
Daha fazla miktarda goji berry tüketimi, yukarıda saydığımız olumsuz durumlara yol açabilir.