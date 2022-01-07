Chia tohumu nedir

Kaliteli lif ve protein bakımından zengin olan 'chia tohumu' antioksidan içeriğiyle hem sağlıklı hem de glüten içermeyen bir besindir.

Son zamanlar oldukça popüler olan 'chia tohumu' sağlıklı beslenen kişiler tarafından çok fazla tüketilmeye başlandı.

Bu besin, adaçayı bitkileri türüne dahil olan Salvia Hispanica’nın tohumlarıdır.

Bir Güney Amerika bitkisidir. Küçük, siyah ya da beyaz renkli tohumlar şeklindedir.

SAĞLIKLI YAĞLAR BAKIMINDAN ZENGİN BİR GIDADIR

İçeriğinde yüksek düzeyde lif ile Omega-3 barındırmaktadır.

Pek çok bitkisel gıdanın tersine, chia tohumu 9 amino asidin tümünü içinde barındırır ve bu da onu iyi bir bitkisel tam protein deposu yapmaktadır.

YÜKSEK LİF ORANI NEDENİYLE SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Yüz gram chia tohumunun otuz dört gramını lifler, on altı gramından fazlasını ise yüksek kaliteli proteinler meydana getirmektedir.

Yüksek lif düzeyiyle sindirime katkı sağlar ve tohumlar şişerek uzun süreli bir tokluk hissi yaratmaktadır.

NASIL TÜKETİLİR

Chia tohumları sıvıyla olan temasında şişerek hacmini on katına kadar artırma özelliğine sahiptir.

Chia tohumu yemeden önce şunlara dikkat edilmelidir.