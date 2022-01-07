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- Chia tohumu nedir
Chia tohumu nedir
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 14:11
- Güncelleme : 07.01.2022 - 14:12
Son zamanlar oldukça popüler olan 'chia tohumu' sağlıklı beslenen kişiler tarafından çok fazla tüketilmeye başlandı.
Bu besin, adaçayı bitkileri türüne dahil olan Salvia Hispanica’nın tohumlarıdır.
Bir Güney Amerika bitkisidir. Küçük, siyah ya da beyaz renkli tohumlar şeklindedir.
SAĞLIKLI YAĞLAR BAKIMINDAN ZENGİN BİR GIDADIR
İçeriğinde yüksek düzeyde lif ile Omega-3 barındırmaktadır.
Pek çok bitkisel gıdanın tersine, chia tohumu 9 amino asidin tümünü içinde barındırır ve bu da onu iyi bir bitkisel tam protein deposu yapmaktadır.
YÜKSEK LİF ORANI NEDENİYLE SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR
Yüz gram chia tohumunun otuz dört gramını lifler, on altı gramından fazlasını ise yüksek kaliteli proteinler meydana getirmektedir.
Yüksek lif düzeyiyle sindirime katkı sağlar ve tohumlar şişerek uzun süreli bir tokluk hissi yaratmaktadır.
NASIL TÜKETİLİR
Chia tohumları sıvıyla olan temasında şişerek hacmini on katına kadar artırma özelliğine sahiptir.
Chia tohumu yemeden önce şunlara dikkat edilmelidir.
- Chia tohumlarını ıslatmak için 6’da 1 oranında su katılmalıdır.
- Chia tohumları jöleye benzeyen kıvamlarını değiştirmeleri için minimum bir saat suda bekletilmelidir.
- Chia tohumlarının pişirilmeden tüketilmesi besin değerleri açısından çok önemlidir.
- Chia tohumu kahvaltılarda, yemeklerde ve salatalarda pek çok farklı şekilde tüketilebilir.
- Bunun sebebi yalnızca nötr bir tadı olması değil, aynı anda çeşitli yöntemlerle hazırlanabilmesidir.