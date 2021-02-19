9302 vergi kodu nedir? 2021 Karayolları geçiş ücreti nereye ödenir? Karayolları idari para cezası ne kadar?

9302 vergi kodu nedir? 2021 Karayolları geçiş ücreti nereye ödenir? Karayolları idari para cezası ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi kodları, alınacak vergi türünün nitelendirilmesinde kullanılan sayılardır. Bu bağlamda, 9302 vergi kodu nedir? sorusunun cevabı merak edilmektedir.

Vergi ücretleri, işlem ile ilgili olan devlet kurumları tarafından belirlendiği için 9302 kodlu vergi zamlarına Karayolları Genel Müdürlüğü karar vermektedir.

Peki, 9302 vergi kodu nedir? Karayolları geçiş ücreti/idari para cezası 2021 ne kadar, nereye ödenir?

İşte, 9302 vergi kodu ile ilgili tüm merak edilenler..

9302 VERGİ KODU NEDİR?

9302 vergi kodu, araç ile geçilen otoyol ve köprüler için ödenen geçiş ücretini ifade etmektedir.

KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Kullanılan köprü ve otoyolların geçiş ücretleri birbirinden farklıdır.

KGM Anadolu Otoyolu: 30 TL

İzmir Çeşme Otoyolu: 4,50 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir: 256,30 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 11,15 TL

Kuzey Çevre Otoyolu: 61,80 TL

KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Otoyol ve köprü ücretleri OGS (Otomatik Geçiş Sistemi ve HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kullanılarak yapıldığı için önceden alınan ve para aktarılan OGS ve HGS ile araçlara elektronik özellikli bir cihaz yerleştirilmektedir.

Herhangi bir otoyolu veya köprüyü kullanmak isteyenlerin bu cihazlara para yüklemesi gerekmektedir.

Bakiye olmadan geçiş yapıldığında araç sahiplerine cezalı geçiş işlemi uygulanmakta olup gününde ödenmeyen geçiş ücretine ise 4 katı kadar ceza gelmektedir.

KARAYOLLARI İDARİ PARA CEZASI NE KADAR?

2021 Mahkemeler veya Cumhuriyet savcılıkları ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililer tarafından sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanıldığı takdirde kullananlara ve kullandıranlara 2.698 TL.

Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi durumunda sürücülere 1.339 TL.

Karayollarının belirli kesimlerinde ve zorunluluk olması halinde, hayvanların veya hayvan sürülerinin gidiş yönüne göre yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götüren hayvan sürücülerine 314 TL idari para cezası uygulanır.