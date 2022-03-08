Absans nöbet nedir

Absans nöbetleri çoğunlukla kız çocuklarında görülen, kısa süreli bilinç kaybıdır. Bu hastalıkta genellikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Absans nöbetler (dalma nöbetleri), aniden oluşan kısa süreli şuur kaybıdır.

Absans nöbetlerinde kişi tepkisizleşir ve bakışları bir boşluğa takılıp kalır, 20 saniye kadar sürer.

Absans nöbet sonrası herhangi bir kafa karışıklığı veya uyuşukluk olmadığından dolayı kısa süreli dikkat kesintisi ile karıştırılabilir.

ABSANS NÖBET

Nöbetin ardından, birey normal uyanıklık haline hemen dönüş yapar. Bu tür nöbetler genellikle fiziksel yaralanmaya yol açmamaktadır.

Bu rahatsızlığın yaş aralığı genellikle 6 ila 12 arasındadır. Kız çocuklarında daha sık görülmektedir.

Çocukların ailelerinin yüzde 25-40'ında benzer nöbetler görüldüğüne saptanmıştır.

Tanısı zor olsa da doktor tarafından başlanılan klinik tedaviye cevap verme oranı çok yüksektir. Çoğunlukla bir ilaç tedavisi ile hastaların çoğu iyileşmektedir.

BELİRTİLERİ