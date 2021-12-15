Addison hastalığı nedir

Adrenal yetmezlik olarak da adlandırılan Addison hastalığı, vücudun belirli hormonları yeterince üretememesi sonucu ortaya çıkan nadir bir hastalıktır.

Halk arasında yorgunluk hastalığı olarak bilinen Addison hastalığı, her 100.000 kişiden birinde görülmektedir.

Tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette görülen ve yaşamı tehdit edebilen Addison hastalığında, böbreklerin hemen üstünde bulunan adrenal bezlerin salgılama yetersizliğine bağlı olarak kortizol ve aldosteron hormonları kanda azalır.

Addison hastalığının, birincil böbrek üstü bezi yetmezliği ve ikincil böbrek üstü bezi yetmezliği olmak üzere iki tür çeşidi vardır.

Birincil böbrek üstü bezi yetmezliğinin yaklaşık % 70’i otoimmün bir sürece bağlıdır. Böbrek üstü bezi hasarı, tüberküloz, çeşitli bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları, böbrek üstü bezi kanaması ve kanserin böbrek üstü bezlerine metastazı gibi gibi başka nedenler de birincil böbrek üstü bezi yetmezliğine neden olabilir.

İkincil böbrek üstü bezi yetersizliği ise hipofiz hormonu ACTH (adrenokortikotropik hormon) üretiminde azalmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Hipofiz tümörü veya başka bir nedene bağlı olarak yaşanan ACTH eksikliğinde kortizol üretimi uyarılmaz. İkincil böbrek üstü bezi yetersizliğinde aldosteron üretimi genellikle etkilenmez.

ADDİSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Addison hastalığının belirtileri, eksikliği yaşanan hormona göre değişiklik göstermektedir. Hastalığın belirtilerini daha iyi anlamak için bu hormonların işlevlerinin bilinmesi gerekmektedir.

Strese bağlı olarak ortaya çıkan kortizol, böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan bir hormondur. Yani en önemli görevi, vücudun strese yanıt vermesine yardımcı olmaktır.

Ayrıca vücudun protein, karbonhidrat ve yağ kullanımını düzenlemesine de yardımcı olan kortizol, kan basıncını ve kardiyovasküler fonksiyonu korur ve inflamasyonu kontrol eder.

Adrenal bezlerin dış bölümünden salgılanan, böbrekten potasyumun çıkarılması ve sodyumun geri emilmesi üzerinde etkili olan aldosteron ise vücuttaki elektrolit dengesinin ayarlanmasını sağlayan steroit yapılı bir hormondur.

Aldosteron seviyesinin düştüğü durumda, böbrekler tuz ve su seviyesini dengede tutamaz. Bu da dehidrasyona ve tansiyon düşüklüğüne neden olur.

Addison hastalığının semptomları genellikle birkaç ay içinde yavaşça gelişir. Hastalık ya da yaralanma gibi bir drum ortaya çıkana ve semptomlar daha da belirgin hale gelene kadar bazı semptomları göz ardı edilir.

Addison hastalığının başlıca belirtileri şu şekildedir:

Aşırı yorgunluk

Kilo kaybı ve iştah azalması

Açlık hipoglisemisi

Ağız mukozasında ve deride özellikle ameliyat ve yara izlerinde, meme başlarında ve genital bölgelerin renginde koyulaşma

Düşük tansiyon ve bayılma

Tuza duyulan ihtiyacın artması

Düşük kan şekeri (hipoglisemi)

Mide bulantısı, ishal veya kusma

Karın ağrısı

Kaslarda veya eklemlere oluşan ağrılar

Sinirli olma hali

Depresyon veya diğer davranışsal bozukluklar

Terlemede azalma

Özellikle kadınlarda koltukaltı ve genital kıllanmada azalma

ADDİSON HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Adrenal yetmezlik, vücut için işlevsel hormonların yokluğuna yol açtığı için doktorlar, Addison hastalığı tedavisinde genellikle hormon replasmanı uygulamaktadır.

Bu, bir veya iki kez günlük olarak, bir steroid hormon olan hidrokortizon tabletleri ile yapılmaktadır. Gerekirse aldosteron, günde bir kez oral olarak alınan sentetik bir steroid, fludrokortizon asetat ile değiştirilebilir.

Bu ilaçların özellikle stres, enfeksiyon, cerrahi veya yaralanma zamanlarında artırılmalısı gerekmektedir. Tedavi başarıya ulaştığında Addison hastalığı olan kişiler oldukça normal bir yaşam sürebilmektedir. Bunun yanı sıra, her zaman bir doktor uyarı bileziği ve acil kimlik kartı taşımaları ve iş veya okulda küçük bir ilaç kaynağı tutmaları önerilmektedir.