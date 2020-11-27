Adenovirüs nedir

Üst solunum yolları hastalıklarına yol açan bir grup DNA virüsü olan Adenovirüs, genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti gibi belirtiler gösterir.

Adenovirüsler, çocukluk çağında solunum yolları, göz, sindirim sistemi ve idrar yollarının zarlarını ve mukozalarını etkileyen bir virüs grubudur.

Çocuklarda görülen ishal, solunum yolu enfeksiyonları ve hatta sistitlerin bir kısmından sorumludur.

Küçük yaş grubunu daha fazla etkileyen adenovirüsler daha çok kış ve bahar aylarında enfeksiyonlar yapmaya eğilimlidir.

KORONAVİRÜSTEN DAHA HIZLI YAYILABİLİR

Adenovirüs havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Virüs dış ortama dayanıklıdır ve uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır.

Uzmanlar, adenovirüslerin de koronavirüs kadar hızlı yayılabildiğini, enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabildiğini ve bu hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler diğer tüm bulaşıcı hastalıklar ile benzer olduğunu dile getirdi.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ

İlk olarak genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti, bulanık görme ve göz kapaklarında ödem meydana gelir.

Bununla beraber, üst göz kapaklarında ödeme bağlı olarak düşme, gözlerde kaşıntı, göz ve baş ağrısı, kulak önünde ve çene altında yer alan lenf bezlerinde büyüme ve bu bölgelerde hassasiyet, ağrı ve bazen üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri tablo eşlik edebilir. Hastaların diğer gözüne de bulaş çok fazla oranda olabiliyor.

GÖZ DAMLASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Adenovirüsler gözün önünde yer alan ve kornea olarak adlandırılan saydam tabakada görmeyi azaltabilen ve tedavisi oldukça güç lekelenmelere yol açabiliyor. Bu durumun tedavisi bazen aylar hatta yıllar alabilir.

Tedavide uzun süreli göz damlası kullanılması gerekiyor. Ayrıca bu hastalığın en az hasarla geçirilmesi ve diğer aile fertlerinin korunması için hasta kişinin erken dönemde antiviral göz damlasına başlaması ve hastaların hastalık hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir.