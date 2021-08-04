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    Admin nedir

    Sosyal medya hesaplarının yöneticileri olarak da bilinen "Admin", kelime olarak İngilizce olup yönetim, idare anlamlarına gelmektir.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 17:28
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    Admin nedir

    Admin; yönetim, idare gibi anlamlara gelmektedir. İngilizce bir kelimedir ve "Administrator" kelimesinin kısaltılmıştır. Çoğunlukla "Yönetici" anlamındada kullanılmaktadır.

    Admin, aktif olarak birinin bir hesabı kullanabilmesi veya denetleyebilmesiyle beraber bazı durumlarda da bir bilgisayar programından, yazılımdan yani tamamen sanal ortamın oluşturduğu bir yönetim mekanizmasından ortaya çıkmıştır.

    Dünyanın hemen hemen her yerinde ve dilinde bu kelime kullanılmaktadır. Evrensel olarak kalıplaşmış bir terim haline gelmiştir.

    ADMİNİN GÖREVLERİ

    Admin bulunduğu sistemin yöneticiliğini üstlenir. Örneğin: Bir sitede adminlik görevi yürüten bir kişi, kurallara uymayan kimseleri siteden uzaklaştırabilme yetkisine sahiptir.

    Kurallara uymayan bazı hesapları banlayabilir. Kullanıcının hesabını bloke edebilir ve giriş çıkışlarını engelleyebilir.

    Sadece web sitelerinde değil bilgisayarımızda kullandığımız işletim sisteminden başlayarak, modem gibi çevre aygıtlarına kadar bütün cihazlarda yönetici (admin) bulunmaktadır.

    Admin, sanal ortamın koordinasyonunu, düzenlemesini ve sevk işlemlerini yerine getirir. Sitelere içerik oluşturabilir. Ön ve arka planın görsel grafiklerini sağlayabilir.

    Admin nedir #1

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