Aglütinasyon nedir

Fransızcadan Türkçeye geçen aglütinasyon kelimesi, kümeleşme anlamında kullanılabilen bir sözcüktür. Genellikle tıp alanında kullanılan bir terimdir.

Aglütine olmak kavramından türeyen aglütinasyon kelimesi, TDK'ye göre ''kümeleşme'' anlamında kullanılabilen bir sözcüktür.

Tıp alanında ise antikor ve antijenlerin çökelmesiyle oluşan durum için kullanılan bir terimdir. Aglütinasyonun pozitif veya negatif çıkma şansı vardır.

Kanda gerçekleşen bu olay, yapılan testler ve muayeneler sonucunda teşhis edilebilir. Gerekli durumlarda hastaya uygun müdahaleler yapılarak sağlığın eski haline dönmesi için çalışılır.

Aglütinasyon, sıvıların içinde yer alan küçük maddelerin birleşmesi veya çökelmesiyle oluşur. Bu nedenle yalnızca kanda değil, vücutta bulunan diğer sıvılarda ve günlük hayatta kullanılan sıvı maddelerin içinde de gerçekleşebilir.

Vücut sağlığının korunması açısından bu tarz durumlarda bir uzmana görünmek ve tedaviye bir an önce başlamak oldukça önem arz etmektedir.

AGLÜTİNASYON NEDEN OLUR

Zaman zaman kan verme durumlarında aglütinasyonla karşılaşılabilmektedir. Aynı kan grubunda bulunan antijen ve antikorlar birleşerek alyuvarların çökelmesine neden olabilmektedir.

Bu durumda oluşan aglütinasyon, kanda bulunan A antikorları ve A antijenleri veya B antikorları ve B antijenlerinin çökelmesine neden olmaktadır.

Aglütinasyon, çökelmeyle birlikte oluştuğundan kişinin hatalarından kaynaklanmamaktadır. Genellikle kanda veya menide görülebilen aglütinasyon, tüm vücut sıvılarında da var olabilmektedir.

AGLÜTİNASYON POZİTİF VEYA NEGATİF ÇIKARSA NE OLUR

Aglütinasyon, genellikle tüp aglütinasyon testi yapılarak tespit edilmektedir. Eğer spermlerin içinde oluşuyorsa birbirine bağlanan spermler kümeleşmektedir. Bu durumda erkeğin yumurtayı dölleyebilme potansiyeli düşmekte ve kısırlığa kadar ilerleyebilmektedir.

Menide bulunan aglütinasyon testinin pozitif çıkması bir nevi kısırlık olarak kabul edilmektedir. Tam bir kısırlık durumu değildir ancak çocuk sahibi olmayı zorlaştıran bir durumdur. Tıpta sürekli karşılaşılan bu durumda çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynler için tüp bebek tedavisi önerilmektedir.

Ayrıca spermlerin birbirinden ayrılması için çeşitli işlemler yapılmakta ve böylece doğal yollarla çocuk sahibi olma ihtimali oluşturulmaktadır.

Menide bulunan aglütinasyon test pozitif çıkarsa doktorun önerdiği tedavi yöntemine başlanması gerekmektedir.

Aglütinasyonun negatif çıktığı durumlarda kanda, menide veya sıvıda hiçbir çökelme olmadığı kabul edilmektedir. Eğer kişinin sorunları veya rahatsızlıkları devam ediyorsa konuyla ilgili olabilecek diğer hastalıklar araştırılmaktadır.