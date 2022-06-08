Airfryer nedir

Son günlerde oldukça popüler olan airfryer, Türkçe anlamıyla hava fritözü demektir. Her türlü yiyeceği daha az yağ ile sıcak havadan faydalanarak pişirmeye yardımcı olur.

Son günlerin en popüler küçük mutfak aletlerinden birisi "Airfryer" oldu.

Neredeyse her markanın satışa sunduğu bu airfryerlar, Türkçe'de hava fritözü olarak geçiyor.

Ancak bilinen fritözlerden farklı, yağ içinde değil sıcak havayla pişiriyor olması.

Az yağlı hatta tamamen yağsız olarak yemeklerin pişirilmesine olanak veren airfryer, hem sağlık açısından dikkat çekiyor hem de ekonomik olarak öne çıkıyor.

Airfryer ile ne pişirilir

Kızartma, patates, sebze, atıştırmalık, kek, börek, kırmızı ve beyaz et gibi pek çok farklı yemeği hazırlamaya olanak tanıyan Airfryer fritözler, yeni nesil pişirme tekniği arasında yer alıyor.