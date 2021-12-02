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    Airtag nedir

    ABD'li teknoloji şirketi Apple yeni ürünü AirTag, "Bul" ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 16:19
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    Airtag nedir

    Apple, "Kaybetme alışkanlığınız kayboluyor" sloganı ile yeni ürünü "Airtag" ile kullanıcıların dikkatini çekiyor.

    Tekonoloji meraklılar hemen Airtag nedir ve ne işe yarar araştırmaya koyuldu.

    AirTag, bir tarafında Apple logosu bulunan küçük, hafif, paslanmaz çelik bir disktir. Bu diski, küçük cihazlardan birini anahtarlara, bir çantaya veya ayrı bir anahtarlık kullanarak herhangi bir şeye takabilirsiniz

    AİRTAG NE İŞE YARIYOR?

    Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyaların takip edilmesini sağlayan AirTag, Find My uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışıyor.

    Cihaz ‘tek dokunuşla kurulum’ özelliği sayesinde iPhone veya iPad’e anında bağlanıyor. AirTag’i aktif hale getiren kullanıcılar cihazı çanta, anahtarlık veya herhangi bir kıymetli eşyasına takarak onun konum bilgisini Apple cihazları üzerinden görebiliyor.

    Airtag nedir #1

    AİRTAG TÜRKİYE FİYATI 2021

    AirTag diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tek ve dörtlü versiyon ile satışa sunuldu. AirTag’in Türkiye fiyatı 299 TL olarak açıklandı. İçinde 4 adet AirTag bulunan versiyon için belirlenen fiyat ise 999 TL.

    Airtag nedir #2

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