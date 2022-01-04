Akdeniz ateşi nedir

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilerin sıklıkla görüldüğü Akdeniz ateşi, ailevi bir hastalıktır.

Akdeniz Ateşi; genellikle Akdeniz kökenli insanlarda görülen kalıtsal bir hastalık olmakla beraber, tekrarlayan ateşlere, karın, akciğerler ve eklemlerde ağrılı iltihaplanmaya neden olan genetik bir otoinflamatuar hastalıktır.

Dünyada 10 binden fazla Ailevi Akdeniz Ateşi hastası olduğu bilinmektedir.

KESİN TEDAVİSİ YOKTUR

Hastalık, çoğunlukla çocukluk döneminde teşhis edilir.

Bazı hastalarda ataklar, bebeklik döneminde veya erken çocukluk döneminde başlar.

Bu hastalığın kesin tedavisi olmasa da hastalığın yol açtığı belirti ve semptomlar hafifletilebilir, hatta tamamen önlenebilmektedir.

ATAKLAR 1-3 GÜN ARASI SÜRER

Ailevi Akdeniz Ateşi; serozit, sinovit (eklem zarlarında oluşan iltihaplanma) veya deri döküntüsünün eşlik ettiği nispeten kısa, genellikle 1 ila 3 günlük ateş atakları ile karakterizedir.

Hastaların yüzde 80- 90'ı ilk ataklarını 20 yaşına kadar yaşar.

AKDENİZ ATEŞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR

Erken teşhis ve tedavi ile pek çok Ailevi Akdeniz Ateşi hastası normal hayatlarını sürdürebilir.

Dengeli bir diyet, egzersiz programı, kilo kontrolü ve stressiz sağlıklı bir yaşam tarzı, hastalığın yol açtığı ağrıyı yönetmeye ve genel sağlık durumunu korumaya yardımcı olabilir.

Bununla birlikte; kesin tedavisi olmayan FMF hastalığının belirti ve semptomlarını kontrol etmek, önlemek için hastalara bazı ilaçlar verilmektedir.

AKDENİZ ATEŞİ SEMPTOMLARI NELERDİR