Akdeniz sakanguru nedir
- Haber Merkezi
- 28.04.2020 - 14:06
Görünüş itibarıyla rahatsız edici olsa da insanlara hiçbir zararları yoktur. Halk arasında "Süleymancık" ve "Türk Keleri" olarak da bilinirler.
ÖZELLİKLERİ
Ortalama boyları 9-10 cm kadar olur, gözbebekleri dikeydir. Sırt bölgesinin renkleri açık kahverengiyle gri arasında değişir. Sırtta ayrıca koyu renkte benekler bulunur. Bunlar kuyruk üzerinde de devam eder.
Alt tarafı kirli beyaz renktedir. Ayak parmaklarının dip kısmı dar, uç kısmında genişlemiş plaklar vardır. Geceleri renkleri oldukça saydamlaşır. Tehlikeli bir durumda kuyruklarını yukarı doğru bükerek beklerler. Aynı zamanda geceleri insanların evlerine girerek, sivrisinek ve böceklerle beslenirler.
YAŞAM ALANLARI
Taş altı, kaya yarıkları ile evler ve harabelerde yaşar.
AVLANMA VE BESLENME
Besinlerini böcek ve örümcek türleri teşkil eder. Daha çok geceleri avlanırlar.
ÜREME
Dişiler bir defada 2 tane yumurta bırakır. Bu olay yılda birkaç defa tekrarlanabilir. Yavrular yumurtadan 3 ay içerisinde çıkar, 6 ay içinde erginleşir. Yumurtalarını kayalıklardaki oyuklara, yarıklara, uygun taş altlarına bırakırlar.
DAĞILIMI
Akdeniz ve Karadeniz sahillerinden Hindistan’a kadar yayılmıştır. Dikey dağılışı 1000 metreye ulaşır. Meksika'da da bulunur ve burada "egzotik" hayvanlar kategorisindedir.
TÜRKİYE'DE YAYILIŞI
Türkiye’nin bütün sahil bölgelerinde bulunur.