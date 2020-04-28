Akdeniz sakanguru nedir

Gekkonidae familyasından balkanlarda, Anadolu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür sakangur türüdür.

Görünüş itibarıyla rahatsız edici olsa da insanlara hiçbir zararları yoktur. Halk arasında "Süleymancık" ve "Türk Keleri" olarak da bilinirler.

ÖZELLİKLERİ

Ortalama boyları 9-10 cm kadar olur, gözbebekleri dikeydir. Sırt bölgesinin renkleri açık kahverengiyle gri arasında değişir. Sırtta ayrıca koyu renkte benekler bulunur. Bunlar kuyruk üzerinde de devam eder.

Alt tarafı kirli beyaz renktedir. Ayak parmaklarının dip kısmı dar, uç kısmında genişlemiş plaklar vardır. Geceleri renkleri oldukça saydamlaşır. Tehlikeli bir durumda kuyruklarını yukarı doğru bükerek beklerler. Aynı zamanda geceleri insanların evlerine girerek, sivrisinek ve böceklerle beslenirler.

YAŞAM ALANLARI

Taş altı, kaya yarıkları ile evler ve harabelerde yaşar.

AVLANMA VE BESLENME

Besinlerini böcek ve örümcek türleri teşkil eder. Daha çok geceleri avlanırlar.

ÜREME

Dişiler bir defada 2 tane yumurta bırakır. Bu olay yılda birkaç defa tekrarlanabilir. Yavrular yumurtadan 3 ay içerisinde çıkar, 6 ay içinde erginleşir. Yumurtalarını kayalıklardaki oyuklara, yarıklara, uygun taş altlarına bırakırlar.

DAĞILIMI

Akdeniz ve Karadeniz sahillerinden Hindistan’a kadar yayılmıştır. Dikey dağılışı 1000 metreye ulaşır. Meksika'da da bulunur ve burada "egzotik" hayvanlar kategorisindedir.

TÜRKİYE'DE YAYILIŞI

Türkiye’nin bütün sahil bölgelerinde bulunur.