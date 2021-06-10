Akreditasyon nedir

Akreditasyon; üniversitelerin vermiş oldukları eğitimi göstermek amacıyla, ulusal ve uluslararası kurumlardan aldıkları sertifikadır.

Akreditasyon özellikle öğrenciler tarafından araştırılıyor.

Akreditasyon, üniversite tercihi yapmadan önce öğrencilerin dikkat ettiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

AKREDİTASYON NEDİR

TDK’ya göre; "üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşu bağımsız şekilde çalıştığını gösteren bir denetleme" anlamına gelir.

Kuruluşların, belirlenmiş teknik ölçütler kapsamında çalıştığını kanıtlamak amacıyla, bir başka kuruluş tarafından onaylanması ya da düzenli şekilde denetlenmesi olarak tanımlanır.





AKREDİTE OLMAK NEDİR

Akredite olmak için tarafsız üçüncü bir kuruluşun gözetim ve denetimlerine gereksinim vardır.

Bir alanda uluslararası yeterlilik kazanmak amacıyla yaptırılır.

AKREDİTASYON NE İŞE YARAR

Akreditasyon; belli bir kalite standardı doğrultusunda verilen eğitimin ölçüsünü gösterir.

Özelikle üniversiteye girmek için pek çok öğrenci, kalite belgesi üzerinden kontenjan kılavuzu ile gerekli bilgileri elde eder.



