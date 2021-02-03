Akreditif nedir

Akreditif, ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan bir ödeme yöntemidir. Genel olarak uluslararası ticarette yapılması gereken ödemeler için kullanılır.

Dış ticarette kullanılan birçok ödeme şekli vardır. Bunlardan biri de akreditiflerdir.

Akreditif, adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi bir düzenleme anlamına gelir.

Akreditiflerle yapılan ticaretin, bulunan riski azaltma konusunda ciddi bir önemi bulunur. Bu yüzden ithalat ve ihracat yapan tüm firmalar, bu ödeme yöntemini kullanırlar.

Akreditif ödeme yöntemi bankalar aracılığıyla mümkündür.

AKREDİTİF ÖDEMESİ İŞLEYİŞİ

Akreditifli ödeme şeklinin işleyişi şu şekildedir;

- Alıcı ve satıcı aralarında satış sözleşmesi yaparlar

- Ödeme yöntemini akreditif olarak belirlerler

- Alıcı Akreditif teklif formunu doldurur ve amir bankaya gönderir

- Amir banka akreditifi açar ve satıcının ülkesindeki ihbar bankasına gönderir

- İhbar bankası satıcıya akreditifi ihbar eder

- Satıcı yükleme yaptıktan sonra yükleme belgelerini görevli/amir bankaya ibraz eder

- Görevli/Amir banka belgeleri akreditif şartları ve akreditifin tabi olduğu uluslararası kurallar ve standart bankacılık uygulamasına göre inceler

- Belgeler uygun ise ibraz karşılanır

- Belgeler uygun değilse belgeler reddedilir ve ibraz edene Red Bildirisi gönderilir.