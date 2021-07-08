Alakart nedir

Alakart, Fransız mutfağından bütün dünyaya yayılmış olan ve genellikle otellerde hazırlanan tatlı, içecek, ana yemek ve başlangıç gibi ürünlerinin tümüne verilen isimdir.

Bir restoranda satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin listelesine, A la carte (Alakart) menü denir.

Fransızca kökenli olan deyim, “According to menu” Türkçesiyle "Menüye göre" ibaresinden gelir ve tüm dünyada menüden seçimli yemek olarak kullanılır.

ALAKART YEMEK

Alakart, bir restoranda geniş bir seçeneği kapsayan, her tabağın ayrı olarak fiyatlandırıldığı menüdür.

Alakart usulü, seçimi doğrudan müşterinin tercihine bırakılan yemek usulüdür.

Müşteri menüden seçtiği bir ya da birkaç yemeği yeme hürriyetine sahiptir. Fix menü uygulayan restoranlar gibi müşterilerine kendi seçimlerini dayatmazlar.

ALAKART MENÜ

Alakart menüde yer alan bilgiler, kişilerin yiyecekler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.

Menüde yemeğin adının yanı sıra yasal olarak sunulan fiyat yer alır.

Yemeğin sahip olduğu özellikler ve sunumun nasıl olması gerektiği de menüde yer alan detaylar arasındadır. Böylelikle kişiler yemeği sipariş etmeden önce nasıl servis edileceğini bilirler.

Yemeğin yanında önerilen içecekler de menüde tavsiye olarak yer alabilir. Otellerde alakart menüden akşam yemeği yemek isteyen kişilerin, bir gün öncesinde menülerini bildirmesi gereklidir.