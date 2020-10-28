Albedo etkisi nedir

Albedo etkisi, yüzeyin yansıtma gücü olarak bilinmektedir.

Astronomlar, albedo adlı terimle uzaydaki bir nesnenin yansıtıcılığını tanımlar.

Bu, soğurulan miktara kıyasla yansıyan elektromanyetik radyasyon miktarıdır.

Mükemmel yansıtıcı bir yüzeyin albedo değeri 1, tamamen karanlık bir nesnenin albedo değeri 0 olacaktır.

ALBEDONUN İKLİME ETKİSİ

Dünya'da ise albedo etkisinin iklim üzerinde etkisi vardır. Albedo ne kadar düşükse, Güneş'ten daha fazla radyasyon gezegen tarafından absorblanır ve sıcaklıklar yükselir.

Albedonun daha yüksek ve Dünya'nın daha fazla yansıtıcı olması durumunda, radyasyonun daha fazlası uzaya geri döner ve gezegen soğur.

Karla kaplı bir alan çok fazla radyasyon yansıtır. Bu yüzden kayak yaparken yüksek derecede güneş yanığına maruz kalabilirsiniz.

ALBEDO DEĞERİ NASIL DÜŞER

Karla kaplı alan ısınıp erimeye başlayınca albedo değeri düşer. Bu gibi bölgeler daha fazla güneş ışığı alır ve sıcaklık yükselir.

İklim bilimciler, küresel ısınmanın kutuplardaki buzulların erimesine neden olacağından endişe ediyor.

Söz konusu erimeyle birlikte koyu okyanus suyu daha fazla güneş ışığını çekecek ve küresel ısınma tehlikesi daha fazla artacak.

DÜNYANIN ALBEDOSU TAKİP ALTINDA

Dünya gözlem uyduları, bir dizi sensör kullanarak sürekli olarak Dünya'nın albedosunu ölçüyor.

Dünyanın farklı bölümleri, gezegenimizin genel albedosuna farklı miktarlarda katkıda bulunur. Ağaçların olduğu yerler karanlıktır ve albedosu düşüktür.

Bulutlar güneş ışığını yansıtabilir, ancak gezegeni ısıtan ısıyı da hapsedebilir. Herhangi bir zamanda, Dünya'nın yaklaşık yarısı bulutlarla kaplıdır, bu nedenle etkileri önemlidir.

Albedo etkisi, iklim bilimindeki en karmaşık faktörlerden biridir ve bilim insanları, gelecekteki etkisini tahmin etmek için daha iyi modeller geliştirmek çalışıyor.