Aleksitimi nedir

Aleksitimi, duygusal farkındalıktaki bozukluk olarak açıklanmaktadır.

Bireylerin kendilerinin ve başkalarının duygularını anlama yetisinden yoksun olması durumu, aleksitimi olarak tanımlanmaktadır.

Çevrelerindeki insanlar tarafından, 'duygusuz' olarak betimlenebilecek olan bu bireylerin aslında hisleri ve duyguları vardır ancak eksik olan durum, bunu tanımlayamamaları ve bu nedenle de karşılarında bulunan kişilere yansıtamamalarıdır.

Öte yandan aleksitimi, genel nüfusun yüzde 10'unda görülebilen bir hastalık olmasının yanı sıra, diğer psikiyatrik sorunlarla beraber de görülebilinir.

EMPATİ YAPAMAZLAR

Bu sorunun gözlendiği kişiler, karşılarındaki bireylerin de duygularını algılayamayacağı için empati yapma yetenekleri de yoktur.

TEDAVİ EDİLİYOR

Aleksitiminin görüldüğü bireylerin, uzman yardımı alarak durumu kontrol altına alabildiği ve hastalıkta yol katedebildiği de biliniyor.

Bu hastalıkta kişilerin psikoterapi yöntemiyle, bu duygu veya ifade yetersizliğini kavrayabilmeleri, bunun kaynağını anlayabilmeleri ve ortaya çıkabilen fiziksel belirtilerle de daha kolay baş edebilmeleri sağlanabiliyor.