Alerjik rinit nedir

Halk arasında saman nezlesi olarak bilinen bu durum, burun mukozasının alerjik olarak iltihaplanmasına denir.

Alerji çeşitlerinin içinde çok sık görülen bir türdür.

Küçük yaşlarda olabileceği gibi ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte daha sık görülmektedir.

Solunum yoluyla değişik maddelerin vücuda alınması sonucu ortaya çıkan bu durum, kişinin yaşam kalitesini ve rahatını olumsuz yönde etkiler.

Saman nezlesi mevsimsel alerjik rinit olduğu için dışarıdan kaynaklanan polen vb. gibi şeylerle gerçekleşir.

Yıl boyunca devam eden alerjik rinit ise toz, hayvan tüyleri, küf gibi alerjiye neden olabilecek durumlarla beraber ortaya çıkar.

ŞİKAYETLER

Burun kaşıntısı,

Hapşırma,

Burun akıntısı,

Burun tıkanıklığı,

Gözlerde kaşınma, göz çevresinin şişmesi, sulanma ve kızarıklık,

Geniz akıntısı,

Öksürük başlıca şikayetlerdir.

TEDAVİ SÜRECİ

İlk adımda alerjik rinite neden olabilecek faktörlerden uzak durmak gerekir.

Toz ve dumanın olduğu ortamdan kaçınmak, ağaç altlarında çok durmamak gerekir.

Polenlerin artış gösterdiği zamanlarda dışarı çıkılmamalıdır.

Kişi çok hassassa maske takarak kendisini koruyabilir.

Sigara tüketilmemeli

Alerjiye neden olabilecek besinler tüketilmemelidir.

Şikayetler arttığında uzman bir hekimden destek alınmalıdır.