Alev hortumu nedir

Sıcak havanın yerden hızla yükselmesi ile birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabilen alevlerden oluşan bir hortum türüdür.

Alev hortumu, özellikle yangınlar gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde, ateşten girdapların oluşmasıyla ortaya çıkar.

Bu girdaplar, etraflarındaki parçaları içine çekip yakar ve böylelikle daha da büyür.

Alev hortumu aynı zamanda çok nadir rastlanılan türde bir doğa olayıdır.

15-30 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞIR

Bu girdaplar aynı zamanda 30-90 santimetre arasında bir genişliğe ve 15-30 metre yüksekliğe ulaşabilir. Girdabın merkezindeki sıcaklık ise 1100 santigrat dereceye kadar çıkabilir.

Bu yüksek sıcaklık sebebiyle yerden toplanan küller bile yeniden yanabilir.

EN ÖLÜMCÜLÜ JAPONYA'DA GÖRÜLDÜ

Bu zamana kadarki en büyük alev hortumu, Japonya'da görülmüştür.

1923 yılında gerçekleşen Büyük Kanto depremi sırasında ortaya çıkan alev hortumu, yaklaşık olarak 15 dakika sürmüş ve 38 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur.