Algı operasyonu nedir

Kamuoyunu sanal ve doğru olmayan bilgilerle yönlendirmeye ve etkilemeye algı operasyonu denir.

Günümüzde bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların bilime ve bilgiye de ulaşması kolaylaştı. Fakat burada önemli olan insanların doğru bilgiye ulaşırken başvurduğu doğru kaynaklardır.

Tam da burada algı operasyonu dediğimiz olgu devreye giriyor. Toplumu manipüle ederek, etki yaratmaya çalışan algı operasyonunun amacı kamuoyunu yönlendirmektir.

PSİKOLOJİK YÖNLENDİRME

İngilizcesi pereception management, yani algı yönetimi olan algı operasyonu, daha çok iş dünyasında kullanılan teknolojinin, metin yazarlığının, gösteren,gösterilen dizgelerinin kullanıldığı, psikolojik yönlendirme sürecini ifade ediyor.

İlk olarak ABD kaynaklarında rastladığımız algı operasyonu kavramı 1987 tarihli, Savunma Bakanlığı Askeri Terimler sözlüğündeki yerini aldı.

DOĞRU DÜŞÜNCEYİ ETKİLEMEK

Sözlükteki tanımı ise şöyle; "Duygu, düşünce ve nesnel düşünceyi etkilemek amacıyla dinleyiciye,dinleyiciden seçili bilgi ve göstergeleri işaret vermek, saklamak için yapılan eylemler."





ALDATMA ÜZERİNE KURULU

Pek çok yönden algı yönetimi gerçeğin gösterimi, güvenlik operasyonlarını örtbas etmeyi, aldatmayı ve psikolojik operasyonları birleştirir.

SIK YALAN SÖYLE, İNANDIR

Adolf Hitler’in propaganda bakanı Paul Joseph Goebbels, Nazi liderlerine verdiği konferanslarda büyük yalanlar söylemenin, bunları sıkça tekrar etmenin devrimin en önemli aracı olduğunu dile getirmiştir.

YALANDAN BAĞIMSIZ DEĞİL

Algı operasyonlarını izah ederken de bunu not etmek gerekiyor. Sözünü edeceğimiz algı operasyonları yalandan, iftiradan bağımsız değildir.