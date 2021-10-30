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    Alışveriş sigortası nedir

    Alışveriş sigortası, kredi kartıyla alınan ürünlerin, hırsızlık ve hasara karşı korunmasını sağlayan bir güvencedir.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 15:39
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    Alışveriş sigortası nedir

    Kredi kartı kullananların oranı gün geçtikçe artıyor.

    Online alışverişlerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan kart kullanımıyla yapılan alışverişlerde, kullanıcıların çoğunluğu tarafından bilinmeyen 'alışveriş sigortası', kart sahipleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

    ALIŞVERİŞ SİGORTASI NEDİR

    Birçok vatandaş artık kredi kartıyla alışveriş yapmayı tercih ediyor. Mağaza ve marketlerden alınan ürünler, 'alışveriş sigortası' ile korunarak kullanıcılara güven vermeyi amaçlıyor.

    Herhangi bir hırsızlık olayı karşısında çalınan ürünler hakkında hak talebinde bulunmak isteyen bireyler, birkaç adımda sorunlarını giderebiliyor.

    BAŞVURU SÜRECİ

    Garanti kapsamında karşılanmayan hasarlı ürünler ve seyahat sigortaları kapsamında değerlendirilmeyen ürünler de sigortalanabiliyor

    • Çalıntı ürünler için öncelikle 36 saat içerisinde polis raporu gerekiyor.
    • 45 gün içerisinde kartın ait olduğu bankaya yazılı başvuru yapılmalı.
    • 90 gün içerisinde ise istenilen evrakların gönderilmesi isteniyor.
    • Kart ödemesi düzensizse ve kart kullanıma kapalıysa, sigortadan faylanma imkanı bulunmuyor.
    • Varsa, farklı sigorta poliçelerinin başvuru detayları ve sonuçları banka tarafından talep ediliyor.

    Alışveriş sigortası nedir #1

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