ALMA nedir

Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi olarak adlandırılan ALMA, Şili'deki yüksek bir platoda bulunan teleskoplar bütünüdür.

Açılımı ''Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array''(Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi) olan ALMA, Şili'nin kuzeyindeki Atacama çölünde bulunan yüksek bir platoda kurulu radyo teleskoplarıdır.

Teleskoplardaki paraziti olabildiğince azaltmak ve daha temiz veriler elde edebilmek için, 5 bin metre yükseklikteki kuru ve az yağış alan Chajnantor Platosu'na kurulan ALMA, 66 adet 12 metre ve 7 metre çaplarında radyo teleskoplarından oluşuyor.





Avrupa, ABD, Kanada, Doğu Asya ve Şili tarafından ortaklaşa oluşturulan bu teleskoplar bütünü, toplamda 1 milyar dolardan fazla maliyete sahip en pahalı yer teleskobu dizisidir.

2011 YILINDA GÖREVE BAŞLADI

İlk olarak 2011 yılında bilimsel gözlemlerine başlayan ALMA, 2013 yılından bu yana tam kapasitede hizmet vermeye devam ediyor.

Bilim insanları, şimdiye kadar gezegenlerin doğuşu ve kuyruklu yıldızların oluşumu gibi birçok veriyi, ALMA sayesinde gözlemlemeyi başardı.

Örneğin 11 Ağustos 2014 tarihinde astronomlar, ilk defa detaylı olarak Coma Nebulasında bulunan C/2012 F6 (Lemmon) ve C/2012 S1 (ISON) kuyruklu yıldızlarını ALMA teleskoplarını kullanarak incelemeyi başardı.



