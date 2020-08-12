Dolar
7.2842
1.1048%
Euro
8.5767
1.1081%
Altın
1932
1.0444%
Borsa
1109.46
-0.0531%
G. Altın
452.684
2.2346%
Bitcoin
83422.84
2.4152%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Altın böceği nedir

    Renkli parlak kabuğu ile dikkat çeken ve 'Gül böceği' olarak da bilinen bir böcek türüdür.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 12:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Altın böceği nedir

    Altın böceği, aynı zamanda 'Gül böceği' olarak da bilinen bir türdür.

    Kınkanatlı böcekler familyasında yer alan altın böceği 'V' şeklindedir.

    Korumalı bir kanat altında, gizli zar kanat denilen uçmaya yarayan kanatlar bulunur.

    BESLENME ŞEKLİ

    Özellikle yaz mevsiminde güllerin etrafında dolaşan bu böcek; polen, nektar ve çiçek yapraklarıyla beslenir.

    Altın böceği nedir #1

    ÖZELLİKLERİ

    Altın böceği, çok hızlı uçma özelliğine sahiptir.

    Altın parıltılı yeşil tonlardaki sert kabukları ile dikkat çeker.

    Işığın etkili olduğu yerlerde parlaklıkları daha da artar.

    Daha çok Orta ve Güney Avrupa bölgelerinde yaşar.

    Altın böceği nedir #2

    Altın böceği nedir #3

    Görüş Bildir