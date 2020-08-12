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Altın böceği nedir
Renkli parlak kabuğu ile dikkat çeken ve 'Gül böceği' olarak da bilinen bir böcek türüdür.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 12:05
- Güncelleme : 12.08.2020 - 12:05
Altın böceği, aynı zamanda 'Gül böceği' olarak da bilinen bir türdür.
Kınkanatlı böcekler familyasında yer alan altın böceği 'V' şeklindedir.
Korumalı bir kanat altında, gizli zar kanat denilen uçmaya yarayan kanatlar bulunur.
BESLENME ŞEKLİ
Özellikle yaz mevsiminde güllerin etrafında dolaşan bu böcek; polen, nektar ve çiçek yapraklarıyla beslenir.
ÖZELLİKLERİ
Altın böceği, çok hızlı uçma özelliğine sahiptir.
Altın parıltılı yeşil tonlardaki sert kabukları ile dikkat çeker.
Işığın etkili olduğu yerlerde parlaklıkları daha da artar.
Daha çok Orta ve Güney Avrupa bölgelerinde yaşar.