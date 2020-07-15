Altın nedir

Au sembolüne sahip olan parlak sarı renkte bir elementtir.

Altın'ın atom numarası 79'dur. Erime noktası 1064.18 derece, kaynama noktası 2850 derecedir.

En bilinen izotopu Au-197'dir. Bu da doğal olarak meydana gelen altının yüzde 100'ünü oluşturur.

Altın dövülebilir ve parlaktır, bu da onu iyi bir metal işleme maddesi yapar. Kimyasal açıdan bakılacak olursa, altın bir geçiş metalidir.

Nature dergisindeki 2011 tarihli bir makaleye göre, yaklaşık 4 milyar yıl önce bir meteor bombardımanı, Dünya'ya 20 milyar ton değerinde altın ve metal bakımından zengin bir uzay kayası getirdi.

Altının kökenini daha da ileriye götürmek bizi derin uzaya götürür. Astrophysical Journal Letters'da 2013'te yayınlanan bir araştırmanın sonucu, evrendeki tüm altınların muhtemelen nötron yıldızları olarak bilinen ölü yıldızların çarpışması sırasında doğduğunu ortaya koydu.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'na göre, altının üçte ikisi Güney Afrika'da çıkarılıyor. Dünyada yıllık altın arzının yüzde yetmiş sekizi mücevherlerde kullanılıyor.

Astronot kaskları, ince bir altın tabakasıyla kaplanmış bir vizörle donatılmıştır. Altın, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını engeller.

Depremler altın oluşturabilir. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan 2013 tarihli bir araştırmanın sonucu, depremler sırasında fay ve kırıklardaki suyun buharlaştığını, geriye altının kaldığını söylüyor.