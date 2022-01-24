Altın oran nedir

Altın oran; matematik, mimari ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en gerekli boyutları verdiği düşünülen geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

Antik çağdan bu yana mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen altın oran, günümüzde de geçerliliğini koruyor.

Bir mükemmeliyet ölçütü olan altın oran; matematik, mimari ve sanatta kullanılan ve göze son derece hoş gelen geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

Bu oran, ezelden beri var olmasına rağmen, ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Ancak Mısırlıların ve Yunanlıların bu konu üzerinde yapmış oldukları bazı çalışmalar olduğu görülmektedir.

Öklid, altın oranı, milattan önce 300′lü yıllarda yazdığı ''Elementler'' adlı tezinde 'ekstrem ve önemli oranda bölmek' olarak ifade etmiştir.

Mısırlıların Keops Piramidi'nde, Leonardo da Vinci'nin ''İlahi Oran'' adlı çalışmada sunduğu resimlerde kullanıldığı bilinen altın oran, ''Fibonacci Sayıları'' olarak da bilinmektedir.

ALTIN ORAN NASIL KULLANILIR

Bir doğru parçasının |AB| Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın |AC| büyük parçaya |CB| oranı, büyük parçanın |CB| bütün doğruya |AB| oranına eşit olsun.

Matematikte 3.14 sayısına karşılık gelen ve bir dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilen sayıya pi (π) sayısı denir.

Altın oran da tıpkı pi sayısı gibi irrasyonel bir sayıdır ve Fi(φ) simgesiyle gösterilir. Ondalık sistemde yazılışı; 1,618033988749894...'tür