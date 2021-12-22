Altruizm nedir

Altruizm bir diğer adıyla özgecilik, kendini hiçbir şekilde düşün­meden, sadece başkalarına yarar sağlamak arzusuyla yapılan davranışlardır.

Çoğumuz, zaman zaman bir başkasına bizden talep edilmese bile yardım etmeye çalışırız. Üzgün bir arkadaşımızı teselli etmek için uğraşırız, yardım kuruluşlarına bağışta bulunuruz. Gönüllü olarak hastane, bakım evleri, vakıf, sosyal hizmet kuruluşları gibi yerlerde çalışırız. Poşetlerini taşımakta zorluk çeken birini gördüğümüzde yükünü paylaşırız.

Oldukça basit bir kavram olarak düşünülen yardım etme eylemi ve altruizm bazen birbirinin yerine kullanılsa da aslında bağlamda farklılıklar göstermektedir. Yani her yardım, aynı anlamı taşımaz.

Örneğin; zor durumda kalan bir arkadaşınız sizden 500 TL borç istedi ve siz de ona 500 TL verdiniz. Bu durumda arkadaşınıza yardım etmiş oluyorsunuz.

Ancak bu davranışı eli açık, cömert görünmek amacıyla yapıyorsanız o zaman bu davranış, 'yardım etme' anlamına gelmez. Aynı şekilde, bu davranışı kendinizi iyi ve erdemli hissettirdiği için yapıyorsanız, bu davranış da arka planda bencilce bir düşünce barındırdığı için yardım etmek demek değildir.

ALTRUİZM NEDİR

Diğerkâmlık adıyla da bilinen altruizm, ''başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme'' ya da ''diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma'' ve ''bencillik karşıtı hareketlerde bulunma'' olarak tanımlanır.

Bu tarz davranışlar sergilenirken kişisel çıkar ve kazançlar düşünülmemekte ve kişi sadece empati kurup yardım etmeye karar vermektedir.

Çoğu kişi kendisini ''altruist'' olarak tanımlasa da ''çıkar gözetmeme'' kavramına yapılan vurgu, akıllarda soru işaretleri bırakmaktadır.

Sırasını bir başkasına veren kişi, sırasını verdiği kişiyi bir daha görmeyeceği için bunu gerçekten içtenlikle yapmış olabilir. Ancak özellikle birbirlerini tanıyan insanların yaptıkları fedakarlık­ların arka planındaki dürtüyü ayırt etmek her zaman kolay değildir.