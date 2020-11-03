Alüminyum yanık örtüsü nedir

Depremzedelerin üzerinde görülen sarı renkli alüminyum örtü, yanık örtüsü olarak biliniyor. Örtünün sarı tarafı soğuğa, metal renkli tarafı ise sıcağa karşı koruma sağlıyor.

Alüminyum yanık örtüsü, alüminyum folyodan yapılan bir örtüdür. Deprem, yangın, sel gibi afetlerin çoğunda kullanılan alüminyum yanık örtüsünün çeşitli kullanım amaçları vardır.

Dağcılık gibi sporlarda da hipotermiden korunmak amacıyla kullanılan alüminyum yanık örtüsünün iki rengi bulunur.

Metal renkli yönü dışa gelecek şekilde kullanıldığında vücudu soğuktan koruyan alüminyum yanık örtüsünün, sarı renkli yönü dışa geldiğindeyse vücut ısınır.

Soğukta metal renkli, sıcakta sarı tarafı vücuda sarılır.

ALÜMİNYUM YANIK ÖRTÜSÜNÜN AMACI

Alüminyum yanık örtüsü, hastanın vücut sıcaklığını sabit tutmaya yarar.

Hissedilmeye buharlaşmayı engelleyerek vücudun sıvı kaybını engelleyen alüminyum yanık örtüsü, özellikle yanıklarda ağrı kesici etkisi de göstermektedir.

Acil yardım çantaları içerisinde bulundurulması tavsiye edilen alüminyum yanık örtüsünün, ismi nedeniyle kumaş, yün gibi malzemelerle yapıldığı sanılmaktadır.

İçerisinde hiçbir kumaş, ipek, yün gibi malzeme bulundurmayan örtü, alüminyuma benzer bir malzemeden üretilmektedir.