Alveolit nedir

Alveolit, diş çekimi sonrasında oluşan diş boşluğunun iltihaplanmasına denmektedir.

''Diş çekim sonrası iltihabı'' olarak da bilinen alveolit, diş çekiminden sonra oluşan boşluğun normal iyileşme süresine giremeyip diş boşluğunda iltihaplanma olması durumudur.

Dişleri taşıyan kemik bölümüne ''alveol'' adı verilmektedir. Bu nedenle o kısımda oluşan iltihaplanma da ''alveolit'' olarak adlandırılmaktadır.

ALVEOLİT NASIL OLUŞUR

Diş çekiminden birkaç gün sonra oluşan alveolit, çekim boşluğunun kan ile dolması ve bununla beraber kan pıhtısının iyileşme sürecine giremeden bozulması nedeniyle oluşmaktadır.

İyileşme süreci başlamasına rağmen kan pıhtısı, çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulabilir. Bu nedenler ise hijyensiz ağız bakımı, sigara ve alkol tüketimi, aşırı sıcak veya soğuk yiyecek ve içecek tüketimi, çekim boşluğunu bir cisim ya da dil ile kurcalama, dişlerini fırçalamama, çekim boşluğunu emme ve sıcak duş alma şeklinde sıralanabilmektedir.

Ayrıca hastaya çekim sırasında fazla doz narkoz verilmesi ya da diş bölgesinin olması gerektiğinden fazla uyuşturulması, dişin çekileceği kısımda kan toplanmasını engellemektedir. Bu nedenle de alveolit oluşumu başlamaktadır.

ALVEOLİT TEDAVİSİ

Alveolit birkaç gün etkisini sürdüren bir hastalıktır ve gerçek anlamda acı vericidir. Alveolit hastalığının tedavisi, uzman doktorlar tarafından yeterli miktarda anestezi verilerek yapılmaktadır. Bu hastalığın tedavisi, hastanın çektiği ağrı ve scıyı en aza indirgemek içindir.

Çekilen dişin boşluğu anestezi ile uyuşturulur ve oksijenli su ya da serumlu fizyolojikle yıkanır. Daha sonra alveol kemiği kanatılır ve iltihabın olduğu bölge temizlenerek ağrı kesici uygulanır.