Alyuvar nedir

Alyuvar, kanda bulunan hücre türüdür.

Alyuvar, kırmızı kan hücresi veya eritrosit olarak da bilinir.

Omurgalıların dolaşımında bulunan milyonlarca alyuvar, kana karakteristik rengini verir ve akciğerlerden dokulara oksijen taşır.

Yetişkin insanın kırmızı kan hücresi küçük, yuvarlak ve çift içbükeydir; profilde dambıl şeklinde görünür.

Hücre, esnektir ve çok küçük kan damarlarından geçerken çan şeklini alır. Lipitlerden ve proteinlerden oluşan bir zarla kaplıdır, çekirdeği yoktur ve hemoglobin içerir.

Kırmızı hücre ve hemoglobininin işlevi, akciğerlerden oksijeni tüm vücut dokularına taşımak ve metabolizmanın atık bir ürünü olan karbondioksiti, atıldığı akciğerlere taşımaktır.

Kırmızı hücreler genellikle yuvarlak olmasına rağmen, normal kişide küçük bir kısmı ovaldir.

Söz konusu hücrelerin sayısı ve hemoglobin miktarı, farklı bireyler arasında ve farklı koşullar altında değişir.