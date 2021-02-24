Ambergris nedir

Kozmetik ve koku sektöründe de oldukça sık kullanılan ve aşırı fiyatlara satılan ambergris, balina kusmuğudur.

Aslında oldukça aşina olduğumuz ve hayatımızın birçok noktasında denk gelebileceğimiz ambergris, balina kusmuğudur.

Yalnızca balinalardan çıkması sebebiyle oldukça kıymetli olan ambergris, özellikle koku sektöründe çok sık kullanılır ve değerli maddeler arasındadır.

Çok kolay elde edilememesi sebebiyle oldukça kıymetli olan ambergris, katı ve mumlu bir yapıya sahiptir.

AMBERGRİS NEDİR?

Balina kusmuğu olarak da bilinen ambergris, balinaların sindirim sisteminde üretilen bir maddedir. Kayaya benzeyen görünümünün yanında mumlu olan ambergris, siyah veya gri renklerine sahip olabilmektedir.

Ambergris, balinanın sindirim sistemindeki sıvı ve sert cisimlerin bağırsakta kaymasını kolaylaştırmaktadır. İlk üretimi sırasında etrafa dışkı kokusu yaymasına rağmen, bir süre sonra güçlü esansa sahip bir kimyasala evriliyor. Bu şekilde pahalı parfümlerde de yerini alıyor.

AMBERGRİS NASIL ÇIKIYOR?

Amberin dışarı çıkmasının sebebi, balinanın dışkısını doğal yollarla atamamasıdır. Büyük dışkılamayı sindirim sistemi yoluyla yapamayan balina, doğal yollarla atamadığı dışkıyı kusarak çıkarır.

AMBERGRİS NASIL ELDE EDİLİR?

Ortaya çıkan kusmuk topları su yüzeyinde bulunabildiği gibi kıyıya da vurabilir. Bu sayede elde edilen ambergris, bulunması halinde farklı sektörlerde değerlendirilir.

AMBERGRİS NERELERDE BULUNUR?

Doğal bir madde olması sebebiyle kimyasal reaksiyonları da kuvvetli olan ambergris, kalıcılığın artmasını sağladığı için pahalıya satılır.

Ambergrisin elde edildiği yerler daha çok Atlantik Okyanusu’na kıyı bulunan ülkelerdir. Brezilya, Maldivler, Yeni Zelanda gibi ülkeler bu anlamda oldukça şanslıdır.