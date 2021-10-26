Ambidekster nedir

Ellerden biri baskın olmadığı için yazı yazma ve bıçak kullanma gibi elle yapılan becerileri her iki elle eşit düzeyde iyi yapabilme yeteneğine ''ambidekster'' denir.

İnsanlar, genelde ya sol ya da sağ ellerini etkin olarak kullanmaktadır. Bu durum, insanların beyin yapıları ile ilgili bir konudur.

Ancak bazı insanlar, sağ ve sol ellerini, hatta sağ ve sol beyin loplarını aynı anda kullanabilmektedir. Bu her iki eli kullanabilme yeteneğine ise "ambidekster" denir.

BEYNİN HER İKİ LOBUNU KULLANABİLİYORLAR

Bu yeteneğe sahip kişiler için sağlak ya da solak ifadesi kullanılmaz ve bu kişilerin beynin her iki lobunu da kullanabildiği söylenir. Genelde aileden geçen ambidekster, çok az kişide görülmektedir.

Ambidekster; Latince ''her iki'' anlamına gelen ''ambi' ve ''yararlı'' veya ''uygun'' anlamına gelen ''dekster'' kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.

Ambidexterity ise ''ambidekster'' sözünün İngilizce karşılığıdır. Bu kelimenin İngilizce sözlükteki anlamı ise ''hem sağ hem de sol eli eşit derecede iyi kullanabilme yeteneği'' olarak tanımlanmıştır.

Ambidekster olan ünlü isimler arasında Fransız futbolcu Ousmane Dembele de yer almaktadır. Dembele'nin, iki ayağının yanı sıra iki elini de kullanabildiği imza töreninde ortaya çıkmıştır.