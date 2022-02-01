Ametist taşı nedir

Kuvars grubuna mensup olan ametist, lila ve koyu mor rengindedir. Aynı zamanda bu taş, pozitif enerjiyi simgeler.

Mor rengi ile canlandırıcı etkisi olan ametist taşının pozitif enerji depoladığı düşünülmekte.

Tüm burçlarla uyumlu olduğu bilinen ametist, balık burcunun bir sembolüdür.

ÖZELLİĞİ NEDİR

Kuvars grubuna ait olan ametist, kuvars taşının mor renkli olan türüdür. Lila renkten koyu mor renge kadar birçok tonu mevcuttur.

Mor rengini içinde bulunan demir madeninden alan ametist, bir silisyum dioksit bileşimidir. Ayrıca nadiren de olsa bu taşın yeşil rengi de bulunur.

AMETİST TAŞI NEYE İYİ GELİR

Güçlü bir pozitif enerji kaynağı olan ametist taşının şifalı bir yanı olduğu söyleniyor.

Bununla beraber taşın sağladığı faydaları şu şekilde sıralayalım;