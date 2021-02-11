Amigdala nedir

Beynin korku merkezi olarak görev yapan amigdala, duygular ve hafıza ile ilgili nöral ağın bir parçasıdır.

Beynin sol ve sağ temporal loblarının derinliklerinde yer alan iki amigdala, düşünce, duygu ve davranışın çeşitli yönleri için önemlidir. Çeşitli nörolojik ve psikiyatrik durumlarda rol oynar.

Beynin iki badem şekilli amigdalası yetişkinlerde tipik olarak birkaç santimetreden daha büyük değildir ve beynin merkezine yakın bulunur.

Deneyimlerden ve yaşanmış olaylardan elde edilen farklı duygular burada depolanır.

Duyguların hissedilebilmesi için ve empati kurabilmek için de amigdalaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple amigdalasında hasar bulunan kimseler, bu tür duygulardan yoksun olurlar.

AMİGDALA BOZUKLUĞU

Amigdala bozukluğu, başka bir deyişle amigdala kaçağı, bir kişinin bir şeye veya birine aşırı tepki vermesidir.

En basit bir olaya bile aşırı tepki vermek, amigdala bozukluğu başlangıcı sayılabilir. Ayrıca bunun tam tersi de mümkündür. Herhangi bir korku anında tepkisiz kalmak da bozukluk belirtisidir.

Çok düşünmeden içgüdüsel hislerle birden parlama eşliğinde yapılan eylemlere tıpta 'amygdala hijack' adı veriliyor. Bu, amigdalanın etkisiyle beyin kullanılmadan yapılmış hareketler olarak açıklanıyor.