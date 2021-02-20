Amigurumi nedir

İlmek Bebek olarak da bilinen amigurumi, örgü tığı ile örülebilen ,sık iğne tekniği kullanılarak yapılan örgü tekniğine denir.

Amigurumi, Japon kökenli bir kelime olup Ami (tığ veya şiş ile yapılmış) ve nuigurumi (içi doldurulmuş oyuncak ) kelimelerinden türeyen örgü ören bayanların da iyi bildiği sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanmış halidir.

AMİGURUMİ ÖZELLİKLERİ

Türk elişi sanatlarında kullanılan sık iğne amigurumideki en önemli teknikdir. Kullanılan malzemeler ise tığ veya örgü şişi, ip, boncuk elyaf, kuru pastel ve güvenlik kilitli amigurumi gözlerdir.

Amigurumi gözleri yerine boyamayı ya da yine örgü ipiyle işleme yapmayı tercih edebilirsiniz.

Amigurumi gözlerinin en önemli özelliği ise takıldıkları yerden bir daha asla çıkmamaları ve %100 güvenilir olmalarıdır.

Yapılmış bir amiguruminin görselliğini artırmak için renkli keçeler, örgü ya da dikiş kıyafetler, saç ve toka gibi aksesuarlar da eklenmektedir.