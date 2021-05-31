Amip nedir

Amoeboid olarak da anılan amipler, şekil değiştirme yeteneğine sahip olup bazı türleri patonejik olan ökaryotik organizmalardır.

Şekil değiştirme hareketini, yalancı ayak (pseudopod) adı verilen uzantıları sayesinde gerçekleştiren amipler, çoğunlukla tatlı sularda, su birikintilerinde bulunmaktadır.

Canlılar, tek hücreli ve çok hücreli canlılar olarak ikiye ayrılmaktadır. Tek hücreli canlılar olan amipler, gözle görülmeyen ancak mikroskobik olarak görülebilmektedir ve ekosistem üzerinde büyük görevleri vardır.

Mikroskoplar altında incelenen amip, milimetrenin onda biri kadar bir çapa sahip olan bir canlı türüdür. Yani bir cisme benzetecek olursak, bir iğnenin ucu kadar büyüklüktedir.

Amibin tek hücresi içerisinde ''sitoplazma'' adı verilen hücresel plazma vardır. Bu plazma, saydam ve peltemsi bir yapıya sahiptir. Amibin yaşaması için gerekli olan faaliyetlerin tümü, ortasında bulunan çekirdek tarafından yönetilerek sağlanmaktadır.

AMİPİN ÖZELLİKLERİ

Yapısı itibarıyla yerinde hareket etmeden kalabilen bir canlı olmayan amip, sürekli yer değiştirerek dolaşmaktadır. Hareket halindeyken sahip olduğu tek hücreyi öne doğru sürmekte ve bu hücrenin öne doğru sürülmesi ile sanki ayağı varmış gibi bir görüntü ortaya çıkmaktadır.

Amibin içerisinde yer alan sitoplazma, bu ayağın içine doğru süzülerek akmaktadır. Kayma denilen bu hareket ile kütle taşınması sağlanmaktadır. Amibin yaşamsal faaliyetini sürdürmesi için sürekli bu şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Amipler, sürekli hareket halindeyken parçacıklara çarpmakta ve bu parçalar bir yiyecekse etrafını kuşatmakta ve sitoplazma sayesinde sindirmektedir. Ancak yutamayacağı türden bir cisim olması halinde etrafında dolanmakta ve sonra yoluna devam ederek uzaklaşmaktadır.

Kendine özgü boşaltım ve solunum sistemi bulunan amipler, solunum için gerekli olan oksijeni sudan almakta ve hücre zarından geçirerek sitoplazmaya ulaştırmaktadır. Oluşan atıkları ise hücre zarı ile dışarı atmaktadır.

Amip hücre bölünmesiyle çoğalmaktadır. Bu üreme eşeysiz üreme olarak adlandırılmaktadır. Bu durum oluşurken hücrenin ortasından iki yandan çökmekte ve bu sayede hücre çekirdeği ikiye bölünmektedir. Bölünme tamamen gerçekleştiğinde ise iki canlıda da çekirdek oluşmaktadır.

Genelde tatlı sularda yaşamlarını sürdüren amipler, bazı durumlarda hayvan ve insan bedeninde asalak olarak da yaşam bulabilmektedir. Bu yaşam alanları ise genelde kalınbağırsak içerisinde olmaktadır. Bu durum, kişide ''amipli dizanteri'' adı verilen bir hastalığa neden olmaktadır.