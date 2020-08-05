Amonyum nitrat nedir

Amonyum nitrat, azotlu bileşik olarak bilinen bir kimyasal bileşendir.

Amonyum nitrat, NH₄NO₃ kimyasal formülüne sahiptir.

Küçük taneler şeklinde üretilen bu ürün, dünyanın en yaygın kullanılan gübrelerinden biridir.

Aynı zamanda madencilikte birçok patlayıcı türünün ana bileşenidir. Endüstriyel bir amonyum nitrat felaketinin gerçekleşmesi için çok fazla durumun yanlış gitmesi gerekir.

AMONYUM NİTRATIN ÖZELLİKLERİ

Amonyum nitrat kendi kendine yanmaz. Bunun yerine, diğer malzemelerin yanmasını hızlandırabilen bir oksijen kaynağı görevi görür.

Yanmanın meydana gelmesi için ortamda oksijen olmalıdır. Amonyum nitrat, çevremizdeki havadan çok daha yoğun bir oksijen kaynağı sağlar.

2015'TE ÇİN'DEKİ PATLAMA

Bununla birlikte, yeterince yüksek sıcaklıklarda, amonyum nitrat kendi başına şiddetli bir şekilde ayrışabilir.

Bu işlem, azot oksitleri ve su buharını içeren gazlar oluşturur. Gazların bu şekilde hızlı salınımı, patlamaya yol açar.

Amonyum nitrat ayrışması, depolandığı yerde bir patlama meydana gelirse tetiklenebilir. 2015'te, Çin'in Tientsin kentinin sanayi bölgesinde meydana gelen patlama bu durumun örneğini teşkil etmektedir.

Asya ülkesini sarsan olayda, yanıcı kimyasallar ve amonyum nitratın fabrikada bir araya getirilmesinden sonra yaşanan patlamada 173 kişi hayatını kaybetti.

2020'DE YAŞANAN BEYRUT PATLAMASI

4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yaşanan olayda en az 100 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Olayın ardından, patlamaya limanda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı açıklandı.

TEHLİKELİ MADDE SINIFINDA

The Conversation sitesine göre, bir yangının amonyum nitrat patlamasını tetiklemesi nispeten zordur. Yangının amonyum nitratla aynı alanda olması ve sınırlandırılması gerekmektedir.

Amonyum nitrat tehlikeli madde olarak sınıflandırılır ve kullanımının tüm yönleri sıkı bir şekilde düzenlenip denetlenmektedir.