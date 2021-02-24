Amorf nedir

Fransızca kökenli olan Amorf kelimesi, TDK’ye göre şekilsiz, biçimsiz anlamına gelmektedir. Ancak tıbbi açıdan farklı anlamlarda kullanılabilmektedir.

Amorf terimi, kristal yapısı bulunmayan tüm katı davranışlı maddeler için kullanılan bilimsel bir ifadedir. Örneğin, pamuk helva amorf yapılı bir maddedir.

Katı gibi görünmesine karşın pamuk helva kristalize olmadığı için amorf olarak nitelendirilmektedir.

Kozmetik ürünlerden biri olan ruj, amorf yapılı maddelerdendir. Rujun belirli bir şekli yoktur. Cam da kristalize olmayan yapısı ve şekilsiz haliyle amorf katı olan bir sıvıdır. Bilimsel açıdan camın amorf katı özellikleri olan sıvı bir madde olduğu söylenebilir.