Anamorfoz nedir

Genellikle portre, resim, film efektleri, oyuncak ve heykellerde kullanılan 'anamorfoz' çizim tekniği, resmin belli bir bakış noktası dışında yamuk görünmesidir.

Yunancadan gelen anamorphic kelimesi “yeniden form” vermek anlamına gelir Anamorphic kelimesi sanatçılar tarafından dilimizde ‘anamorfoz’ olarak geçmiş olsa da Türk Dil Kurumu daha bu kelimeyi Türkçemiz içine eklememiştir.

'YAMUK BAKMA' ANLAMI TAŞIR

Anamorfoz görsel sanatlarda, bir resmin belirli bir noktadan bakıldığında normal, başka bir noktadan bakıldığında ise yamuk ve bozuk halde görülen bir çizim tekniğidir.

DOĞRU BAKIŞ AÇISIYLA BAKILMALI

Baktığınızda anlamsız gözüken anamorfoz tekniği ile yapılmış tasarımı incelerken doğru bakış açısını bulduğunuzda resmin içinde saklı detayı yakalayabilirsiniz.

Bu çizim tekniğiyle yapılan resimlere eğik yüzeyli bir aynaya tutulursa, çarpıklık ortadan kalkar ve normal görüntü elde etmiş olursunuz.