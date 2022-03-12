Anatomi nedir

Anatomi, canlıların yapısını ve organların birbiriyle olan bağlantısını inceleyip, araştıran bilim dalıdır.

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını, bu yapıyı oluşturan çeşitli organlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına anatomi denir.

Yunancada "çıkarmak" anlamına gelen ana ve "kesmek" anlamına gelen tome kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur.

İnsan anatomisi, insan vücudunun yapısının incelenmesidir.

İnsan vücudu dışındaki herhangi bir organizmanın anatomik yapısına 'Zootomi' denir.

Canlılar söz konusu olduğunda bitkiler de canlılar olarak sınıflandırılır. Ancak bitkilerin anatomisine hayvan anatomisi değil bitki anatomisi olan 'Fitotomi' denir.

Sağlık bilimlerinin temel derslerinden biri olan anatomi, çağdaş tıp eğitimi ve teknolojinin ilerlemesiyle paralel olarak gelişmektedir.

ANATOMİ NELERİ İNCELER

Kemikler

Kıkırdaklar

Eklemler

Ligamentler (Bağlar)

Kaslar

Solunum sistemi

Dolaşım sistemi

Ürogenital sistem

Sindirim sistemi

Sinir sistemi

Endokrin sistem

Deri

Öte yandan, anatomi ile ilgili ilk çalışmaların izlerine, mağara döneminde rastlanmıştır.

Mağaralarda hayvan vücutlarının yapılarını gösteren çizimlerin, 10-15 bin yıl öncesinde kalmış olmasına karşın bu resimlerdeki hayvanların kalpleri doğru yerlerde gösterilmiştir.

Mezopotamya’da yapılan kazılarda İÖ 3000’lerden kalma koyun karaciğerlerinin kilden yapılmış modelleri bulunmuştur.