Ançüez nedir

Hamsi balığının teneke kaplarda veya kavanozlarda yağlı ve tuzlu olarak saklanmış haline ançüez deniliyor. İtalyan mutfağında sık tüketilir.

Türk mutfağının sevilen ve en çok tüketilen balıklarından hamsi, İtalyan kültürü ile birleştiğinde ançüez ortaya çıkıyor.

Hamsinin mevsimi değilse eğer ançuez balığı olarak sardalya da tercih edilebiliyor.

İtalyan mutfağının özel soslarından biri olan bu lezzetli yemek hamsi balığının tuzlanması ve ardından baharatlarla harmanlanarak bekletilmesi ile yapılır.

ANÇÜEZ NASIL YENİR

Ançuezi zeytinyağı ve limon ile servis edebileceğiniz gibi ev yapımı pizzaların içerisine de ekleyebilir, pizza sosu olarak kullanabilirsiniz.

Bunun dışında kanepelere, sandviç içerisine ekleyebilir, salatalara salata sosu olarak ilave edebilirsiniz.

Eğer evinizde evcil bir hayvanınız varsa fazla tuzunu aldıktan sonra hayvanınıza konserve mama şeklinde de ançuez verebilirsiniz.

Tüm bunlar dışında ançuezi ezme, salça ve sos olarak da kullanabilmeniz mümkün.