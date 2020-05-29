And kondoru nedir

Yeni Dünya akbabaları familyasından olan iri ve leş yiyici kuş cinsindeki tek kuş türüdür.

Güney Amerika'ya özgü olan bu yırtıcı kuş türü, And Dağları'nda ve Büyük Okyanus kıyılarında yaşar. Batı Yarımküre'nin en büyük uçan kara kuşu olan And kondoru, boynunun altında beyaz yaka tüyleri ve özellikle erkek kuşların kanatlarında beyaz lekeler bulunan büyük ve siyah bir akbabadır.

Baş ve boyun hemen hemen tamamıyla tüysüz ve donuk kırmızı renkte olan kuşun, heyecan durumuna göre baş ve boyun parlak kırmızı renge dönüşebilir.

5 BİN METRE YÜKSELTİDE YUVA YAPAR

Erkeklerin boynunda sarkık bir gerdan ve başın üst ön kısmında koyu kırmızı bir ibik bulunurken; yırtıcı kuşların çoğunun tersine erkek dişiden daha büyüktür.

Kondor, asıl olarak hayvan leşi ile beslenir, geyik ve sığır gibi büyük hayvan leşlerini tercih eder.

Cinsel olgunluğa beş ile altı yaşında erişir ve genel olarak ulaşılmaz yamaçlarda 3 bin ile 5 bin metre yükseltide yuva yapar.

TEHDİT ALTINDA SAYILIR

Normal olarak bir ya da iki yumurta yumurtlar.

50 yıla kadar varan ömrü ile dünyanın en uzun yaşayan kuşlarından biri olan And kondoru, IUCN tarafından neredeyse tehdit altında türlerden sayılır.

And kondoru; Arjantin, Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin ulusal sembolü olmakla birlikte Güney Amerika'nın And Dağları bölgesinin folklor ve mitolojisinde de önemli bir rol oynar.