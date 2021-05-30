Anekdot nedir

Anekdot bir edebi eserde anlatılan olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa öykü, fıkra, menkıbe anlamları da taşır.

Bir anekdot kendi başına bir olayın veya üçüncü şahısların hikayesidir. Bu, genellikle uzun olmayan, sözlü veya yazılı olarak sunulabilen gerçek bir hikaye anlatır.

Anlatılan olaylar ilgi konusu olabilir. Bazen komik, üzgün, trajik veya utanç verici olabilirler. İlginç, hoş bir olayın dikkat çekici, eğlendirici kısa anlatısı olarak da tanımlanır.

Başı ve sonu olan bir durum ve bir olayı kısa, sade ve özlü bir anlatım ile karşı ile paylaşma durumuna anekdot paylaşmak denir.

Fransızca olan anekdot ifadesi kendi dil kökünde "anecdote" olarak bilinir.

TDK ANEKDOT KELİME ANLAMI

1. Kısa ya da özlü anlatımı olan güldürücü öykü, fıkra.

2. Kısa anlatı, öykücük.

3. Anı niteliği olan anlatı