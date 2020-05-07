Ani bebek ölümü sendromu nedir

Bebeklerin sağlıklı olmalarına rağmen, belirlenemeyen nedenlerle ve genellikle uyku sırasında, ilk yıllarında ani şekilde hayatını kaybetmesidir.

Ani bebek ölümü, çocuklarda ölüm sebepleri arasında, kazalardan sonra ikinci sırada yer alır...

Doğumdan sonra çoğunlukla 2. ve 4. aylar arasında yaşanır.

Erkek bebeklerde ise kız bebeklere nazaran daha sık rastlanır.

NEDENLERİ

Bu duruma sebep olan şeyin, bebeğin solunum sisteminde ya da kalp ritmi fonksiyonlarında bazı sorunlar oluşabileceği düşünülür, fakat tam olarak kesinleşmiş bir nedeni yoktur.

Buna ek olarak solunum fonksiyonları henüz yeteri kadar olgunlaşmamış bir bebeğin, nefes almasını zorlaştıracak olumsuz çevre koşulları da ani bebek ölümüne sebep olabilir.

FİZİKSEL VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Bebeğin çok sıcak ortamda bulunması, anne-baba ile aynı yatakta yatması, kalın giydirilmesi, sigara dumanına ya da kokusuna maruz kalması, yastıkla yatırılması, yatağının yumuşak olması, yüzüstü uyku pozisyonu.

ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR

Bebeğiniz uyurken sırtüstü yatırın:

İlk aylarda alabileceğiniz en etkili önlem, bebeğinizi uyurken sırtüstü yatırmaktır.

Bebeğinizi yastıksız uyutun:

Bebeklerin solunum yolları erişkinden farklı olduğu için yastıkla yatırılan bebeklerde ani ölüm riski artmaktadır.

Bebeğinizle aynı odada ama ayrı yatakta uyuyun:

Böylece uyku sırasında bebeğinizin hareketlerine karşı daha duyarlı olabilirsiniz

Yatağına yumuşak obje, oyuncak koymayın:

Yastık, yorgan ya da pelüş oyuncaklar bebeğin boğulmasına sebep olabilir.

Sert zeminde uyumasını sağlayın:

Bebeğinizin yattığı yatağın yüzeyinin çok yumuşak olması, bebeğin içine gömülme riskini oluşturur.

Bebeğinizi mümkün olduğunda uzun süre emzirin:

Yapılan araştırmalar, emzirmenin, ani bebek ölümü sendromu riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Uyurken yüzünü örtmeyin:

Uyurken bebeğinizi sık sık kontrol etmeniz gerekir.