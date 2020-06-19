Anosmi nedir

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Koku alma duyusunun tamamen yok olmasıyla ortaya çıkan hastalık türüdür.

Anosmi, kaynaklandığı sebebe bağlı olarak kalıcı ya da geçici olabilir.

Koku duyusunun yok olmasıyla, hastanın yemeye karşı ilgisi azalabilir, bu da kilo kaybına, kötü beslenmeye ve depresyona yol açabilir.

Anosmi geçiren hastalar, besinlerin bozulduğunu anlayamaz, soba zehirlenmeleri gibi durumlara da daha sık maruz kalır.

NEDENLERİ

Anosmiye yol açacak birçok sebep vardır.

Nedenlerinden bazıları;

Sinüs enfeksiyonu, grip, tümörler, kuru ateş, yaygın soğuk, diyabet, hormonal rahatsızlıklar, kötü beslenme, ilaç tedavileri.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Anosmi bozukluğunun tedavi yöntemi, hastalığın nedenine göre belirlenir.

Kafa travmalarına bağlı vakalarda hastaların % 20’si 3 ay-1 yıl içinde düzelebilir. Fakat bu düzelmeyi sağlayacak herhangi bir tedavi yöntemi henüz geliştirilememiştir.

Yaşlanma ve konjenital durumlarda ise koku bozuklukları tedavi edilememektedir.