Anti-Ego Muhalifliği sendromu nedir

Anti-ego muhalifliği sendromu, çoğunlukla tasarımcı ve sanatçıların yaşadığı psikolojik bir sorundur.

Hayatının büyük bir kısmını sanata adamış ve bu alanda istediği başarıyı elde edememiş olan sanatçılar, kendilerini bir anda anti-ego muhalifliği sendromunun içinde bulabilirler.

Modern psikoloji, söz konusu rahatsızlığı belli kategorilerde incelese de henüz hastalığa bilimsel bir tanım belirtilememiştir.

Sendrom; genel olarak sanatçılara atfedilmiş olsa da, hayatları boyunca tek bir konuda başarılı olmak için çalışıp, istediğini elde edemeyen kişilerde de görülebilir.

TETİKLEYEN DURUMLAR NEDİR?

Sanatçı ya da bireyin, kendi beğenisini alan eserlerinin veya yaptığı işin vatandaşlar tarafından beğenilmemesi ve hatta eleştirilmesi, bireyi bu psikolojik rahatsızlığa sürükleyen nedenlerden biridir.

Kişi, kendisine yöneltilen eleştirileri kabul edemez ve ihtiyacı olan cümleleri etrafından duyamadığında ise ruhunu yaralanmış hisseder. Çoğunlukla sanatçılarda görülmesi çok muhtemel olan bu psikolojik rahatsızlık da diğer ruhsal sorunlarda olduğunu gibi terapi yöntemiyle kontrol altına alınmalıdır.

DİĞER ESERLERE ZARAR VEREBİLİRLER

Anti-ego muhalifliği sendromunun ileri düzeyde görüldüğü bireyler, başka sanatçılar tarafından yapılan ve kimilerinin beğenisini kazanan eserlere zarar verme eğiliminde olabillir ve hatta zarar verebilir.